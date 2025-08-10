الأحد 16 صفر 1447 ﻫ - 10 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ريفي: لطرد السفير الإيراني وقطع العلاقات مع إيران

منذ 18 دقيقة
النائب اللواء أشرف ريفي

النائب اللواء أشرف ريفي

A A A
طباعة المقال

كتب النائب أشرف ريفي عبر “أكس”:
الحمدالله، باتَ وزير خارجية لبنان يعبّر عن دولة السيادة وعن تطلعات كل السياديين في لبنان. التحية للوزير يوسف رجي على مواجهة الوقاحة الإيرانية في التحريض على الدولة اللبنانية.

لقد بات المطلوب طرد السفير الإيراني من بيروت وقطع العلاقات مع إيران، التي تتجاوز كل الحدود، والتي جعلت من سفارتها في بيروت المركز الفعلي والحقيقي لميليشيا “حزب الله”.

أُعلِم كل اللبنانيين أن من يتغطى بمركز الملحق الثقافي بالسفارة الإيرانية ببيروت هو القائد الفعلي لهذه الميليشيا، وهو وغيره ممن شغِل هذه المراكز قبله، المسؤولون الأساسيون عن كل العمليات الإرهابية التي ارتكبتها إيران بواسطة أذرُعها في لبنان.
يتهمون غيرهم بالعمالة وهم العملاء.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
    نائب لبناني لعراقجي: حلّ عنّا
    البطريرك الراعي
    الراعي: لا للحرب ونعم للسلام
    نائبة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس
    أورتاغوس عن شهداء الجيش: أبطال

    الأكثر قراءة

    السراي الحكومي
    وزير يطلب حماية أمنيّة.. إليكم التفاصيل!
    وزير الدّولة لشؤون التّنمية الإداريّة ​فادي مكي
    ما حقيقة وضع الوزير مكي استقالته بتصرف بري؟
    النائب بيار بو عاصي
    بيار بو عاصي: رح تسلم سلاحك يا محمد رعد!