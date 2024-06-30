ريفي لـ"حزب الله": كفى حصاراً لمناطقنا واستهتاراً بحقوقنا

نوه النائب اللواء أشرف ريفي في بيان، “بما أعلنه تكرراً وزير السياحة وليد نصار وكتلة الاعتدال الوطني في الدعوة لفتح مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض في القليعات”.

وقال: “لا توجد دولة في العالم لديها مطار مدني واحد. المطلوب من الحكومة سريعاً فتح مطار الرئيس معوض وتخطي الفيتو المعروف المصدر الذي يحُول دون ذلك. في الشمال لدينا ما يكفي من المرافق ليعيش أهلنا بعز وكرامة بدل أن يغامروا بأولادهم في زوارق الموت”.

وختم: “نقول لحزب الله مباشرةً: كفى حصاراً لمناطقنا، وكفى استهتاراً بحقوقنا، فلا رئيس للمسيحيين إلا بخياركم، ولا تشكيل للحكومات للسُنَّة في وقتها الطبيعي، ولا حوار أو تشاور مع اللبنانيين الآخرين في قرارات الحرب والسلم. فأي شراكة وطنية هذه؟”