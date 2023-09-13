ريفي لـ "الحكومة النائمة": أين هي من هذه الاستباحة الإيرانيّة؟

علّق النائب أشرف ريفي على حسابه عبر منصة “إكس”، على ادّعاء وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بإنشاء مطار إيرانيّ في الجنوب، لإتاحة شن هجمات من قبل “حزب الله” على إسرائيل.

وقال ريفي: “إيران تنشئ مطارًا في الجنوب وتتجاوز لبنان وتعتبره ولاية إيرانيّة. نوجّه سؤالًا للحكومة النائمة: أين هي من هذه الاستباحة لسيادة لبنان”.

وتابع “نكرر: لم يعد التعايش مع مشروع إيران ممكنًا وعلى الجميع تحمّل مسؤولية مواجهة هذا المشروع. ولإيران نقول: لبنان أقوى من احتلالكم ولن يكون ولاية إيرانية”.

إيران تنشئ مطاراً في الجنوب وتتجاوز لبنان وتعتبره ولاية إيرانية.

نوجّه سؤالاً للحكومة النائمة:أين هي من هذه الإستباحة لسيادة لبنان؟

نكرر: لم يعد التعايش مع مشروع إيران ممكناً وعلى الجميع تحمّل مسؤولية مواجهة هذا المشروع.

ولإيران نقول:لبنان أقوى من إحتلالكم ولن يكون ولاية إيرانية. — General Ashraf Rifi (@Ashraf_Rifi) September 13, 2023