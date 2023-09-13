الأربعاء 28 صفر 1445 ﻫ - 13 سبتمبر 2023 |
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ريفي لـ "الحكومة النائمة": أين هي من هذه الاستباحة الإيرانيّة؟

منذ 3 دقائق
النائب أشرف ريفي

النائب أشرف ريفي

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علّق النائب أشرف ريفي على حسابه عبر منصة “إكس”، على ادّعاء وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بإنشاء مطار إيرانيّ في الجنوب، لإتاحة شن هجمات من قبل “حزب الله” على إسرائيل.

وقال ريفي: “إيران تنشئ مطارًا في الجنوب وتتجاوز لبنان وتعتبره ولاية إيرانيّة. نوجّه سؤالًا للحكومة النائمة: أين هي من هذه الاستباحة لسيادة لبنان”.

وتابع “نكرر: لم يعد التعايش مع مشروع إيران ممكنًا وعلى الجميع تحمّل مسؤولية مواجهة هذا المشروع. ولإيران نقول: لبنان أقوى من احتلالكم ولن يكون ولاية إيرانية”.

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