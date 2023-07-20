ريفي: للإسراع في إنقاذ الوطن وإنتخاب رئيس

استقبل شيخ العقل لطائفة الموّحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، في دار الطائفة في بيروت، النائب أشرف ريفي، وتناول البحث قضايا وطنية وعامة مطروحة.

وبعد اللقاء قال ريفي: “نُراهن على حكمة سماحة شيخ العقل وتواصله مع مختلف الأفرقاء، لإنقاذ هذا الوطن الذي هو بحاجة فعلاً لهذه العملية التي تقع على عاتق العقلاء وليس غيرهم، ولأن الوطن هو وطن التعدّدية، حيث نقدّر هذه التعدّدية كقيمة مضافة يجب أن نحترم من خلالها الآخر وليس كي يأخذنا أي أحد بسلاحه الى المكان الذي يريده. فأنا شريك أساسي في هذا الوطن كما الدروز شركاء أساسيّون وكذلك المسيحيّون والسنّة والشيعة، فلا يستطيع أحد أخذ الطوائف الى مكان لا ترى فيه المصلحة وترك مصير أبنائنا مجهولاً، وكما سبق وقلت إننا نراهن على أهل العقل والحكمة لإنقاذ الوطن بشكل ضروري”.

وأضاف: “أما في موضوع الاستحقاق الرئاسي فإننا في مواجهة سياسية وليس عسكرية، من أجل الوصول الى رجل إنقاذي على رأس الجمهورية اللبنانية بعد الانهيار الذي أصاب كل مقوّمات الوطن. فجميع القطاعات كما المؤسسات في أزمة تتطلب الإسراع في إنقاذ الوطن، وإنّنا نعوّل على العقلاء والحكماء وشيخ العقل أساسي في هذه المسيرة”.

كما استقبل أبي المنى مسؤول التواصل مع المرجعيات الروحية في “التيار الوطني الحر” روني جدعون وسلام عبد الصمد.

واستقبل وفداً من “كلمة سواء”، ضمّ: رندا الرز ونانسي شوّا، لاطلاعه على المبادرة الهادفة الى “صون القيم الروحية والدفاع عن الرموز الدينية”.

ومن زوّاره العقيد في قوى الأمن الداخلي جناح أبو خزام بحضور رئيس الدائرة الاجتماعية سماح أبو ناصر الدين، كما استقبل الإعلامي رامي الريّس يرافقه الشيخ علاء حسيكي. وأيضاً شعراء الزجل: حبيب أبو أنطون، مازن غنّام، الياس أبو أنطون وجرجس نخول، بحضور عضو المجلس المذهبي الشيخ فادي العطّار. كذلك، استقبل المغترب اللبناني رجل الأعمال نمر الصايغ.

واستقبل شيخ العقل، في دارته في شانيه، رئيس البلدية حسين أبي المنى ومجموعة من الأساتذة والأهالي المهتمين بإعادة فتح المدرسة الرسمية في البلدة، حيث أطلعوه على التحضيرات والعوائق.

وعقد اجتماعاً مع مستشاريه بخصوص موضوع معتمدي مشيخة العقل في الاغتراب.

من جهة ثانية يلبّي شيخ العقل دعوة إدارة مقام النبي أيوب في نيحا للزيارة ولقاء عام معه، غداً، عند الساعة الرابعة بعد الظهر، وسيكون لشيخ العقل كلمة بالمناسبة.