ريفي للحزب: أنتم وأسيادكم الفتنة بعينها ومصيركم الى مزابل التاريخ!

صدر عن اللواء أشرف ريفي البيان الآتي:

“مطبوعة حزب الله التي هي فرع لجهازه الأمني تتهمنا بالفتنة، وهي التي لم ننس كيف هددت الناس بالقتل. فإليها أسيادها نقول:

من قتل الشهيد رفيق الحريري وبيار الجميل ولقمان سليم وجبران تويني، ومن نفّذ جريمة 7 أيار، ومن شكّل ما يُسمّى سرايا المقاومة وأمدّها بالسلاح، ومن اغتال قيادات المقاومة الوطنية ليحولها الى “مقاومة مذهبية إيرانية” هو الفتنة بعينها.

سنواجه إرهابكم حتى تحرير لبنان من الوصاية الإيرانية ومشروع الإغتيالات والإرهاب والكبتاغون.

سنبقى ندافع عن أهلنا وعن كل أللبنانيين الشرفاء والأحرار وعن وطننا.

من يتوهم أنه يستطيع ان يُرغم بسلاحه وطناً تعددياً كلبنان على الإلتحاق بمشروعٍ فئوي إيراني هو غبي وفتنوي.

أكرر: أنتم وأسيادكم الفتنة بعينها ومصيركم الى مزابل التاريخ.

ها هو الشعب الإيراني البطل ينتفض على أسيادكم”.