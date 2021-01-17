ريفي للسياسيين: أنتم أخطر أنواع البلاء

أكد الوزير الأسبق اللواء أشرف ريفي عبر تويتر أن يصل لبنان الذي ‏كان مستشفى الشرق إلى انهيار نظامه الطبي، فهذا إحدى نتائج السلطة ‏الفاشلة. ‏

وسأل: “هل تعلم وزارة الصحة أن مصابي كورونا يبحثون أياماً عن ‏سريرٍ شاغر؟ كنا نخشى النموذج الإيطالي، فإذا بسوء إدارتكم جعلَت من ‏النموذج اللبناني الأسوأ في العالم‎.‎‏”‏

وأضاف: هل يُعقل أن تُخزَّن المعدات الطبية في المستودعات والناس ‏تموت لحاجتها إليها؟ هل يُعقل أن نختلف على أمكنة المستشفيات ‏الميدانية ونكون بأشد الحاجة إليها؟ إرحلوا عن هذا الوطن، أنتم أخطر ‏أنواع البلاء‎.‎

في سياق منفصل، قال نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة الدكتور ‏سليمان هارون أن “وضع المستشفيات صعب جدا في ظل ارتفاع عدد ‏المصابين بفيروس كورونا واصبحت الغرف ممتلئة وكذلك الطوارئ وقد ‏وصلت نسبة الاشغال في المستشفيات الى مئة في المئة، وهذا ينتج منه ‏مشاكل عديدة أهمها صعوبة الاهتمام بالمرضى الباقين وصعوبة فصلهم ‏عن مرضى كورونا، ومن الناحية اللوجستية باتت عملية استقبال ‏المرضى صعبة جدا إضافة الى خطورة انتشار الوباء في ظل اجتياح ‏مرضى كورونا للمستشفيات”، موضحا أن “المستشفيات تحاول جهدها ‏كي توازن بين المرضى العاديين ومرضى كورونا، ولكن هذا ليس ‏سهلا”.‏

بالنسبة للمستلزمات الطبية، قال أنها “موجودة لكن المشكلة في سعرها”، ‏مشيرا الى أن “تجار المستلزمات الطبية يقولون أن مصرف لبنان لا ‏يؤمن الدعم بالشكل الذي كان يؤمنه من قبل ولهذا السبب ارتفعت ‏أسعارها بشكل كبير، وهناك صعوبة لدى المستشفيات في تسديد ثمنها في ‏ظل الضائقة المالية، خصوصا وأن المستوردين غالبا ما يطلبون تسديد ‏قيمتها عند التسليم، وهذا صعب جدا فالمستشفيات تعاني من ضائقة مالية ‏وبالتالي من الصعب عليها التسديد عند التسليم لا بل من المستحيل، ‏وطالب الدولة بأن تدعم المستشفيات الخاصة من الناحية المالية وان تسدد ‏مستحقاتها بشكل كاف حتى نتمكن من الاستمرار”.‏