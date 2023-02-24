ريفي: لمتابعة قضية الشيخ أحمد الرفاعي حتى النهاية

غرّد النائب أشرف ريفي عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا: “نطالب الأجهزة الأمنية بكشف ملابسات قضية الشيخ أحمد الرفاعي، ونؤكد على متابعة القضية حتى تتوضح الصورة، وحتى عودة الشيخ الرفاعي سالمًا إلى أهله وعائلته. المسؤولية تقتضي بعد ثلاثة أيام على هذه الحادثة أن تصدر معلومات رسمية وأن تُتابَع القضية حتى النهاية”.

نطالب الأجهزة الأمنية بكشف ملابسات قضية الشيخ أحمد الرفاعي، ونؤكد على متابعة القضية حتى تتوضح الصورة، وحتى عودة الشيخ الرفاعي سالماً الى أهله وعائلته.

المسؤولية تقتضي بعد ثلاثة أيام على هذه الحادثة أن تصدر معلومات رسمية وأن تُتابَع القضية حتى النهاية. — General Ashraf Rifi (@Ashraf_Rifi) February 24, 2023