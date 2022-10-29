ريفي: لن أشارك بطاولة حوار لانتخاب رئيس!‏

أعلن رئيس كتلة التجدد النائب أشرف ريفي أنه إن حصلت طاولة الحوار فلن أشارك، فالتصويت سري على الرغم من أننا نقول لمن سنصوت علناً لكن لا يمكن لأحد ان يجلسنا على طاولة ويسألنا عن الاسم او للاتفاق على اسم معين، فحزب الله يتفق على شيء وينقلب عليه.
وأكد ريفي في حديث إذاعي أن قرار عدم المشاركة في طاولة الحوار شخصي وليس قرار كتلة التجدد سائلاً: كيف ستمثل طرابلس عاصمة السنة الأساسية؟ وجزم: طاولة الحوار حول انتخاب رئيس ليست دستورية ولن أشارك فيها.
واعتبر ريفي أنه يمكننا ان نكتسب الوقت بجلسات انتخاب متتالية.
وتابع: مستمرون بترشيح ميشال معوض لأنه إصلاحي دستوري انقاذي ولديه شخصية قادرة على الإنقاذ ولو كان الفريق الآخر “قبضاي” لما أفقد النصاب في الجلسات.