ريفي: لن أشارك بطاولة حوار لانتخاب رئيس!‏

أعلن رئيس كتلة التجدد النائب أشرف ريفي أنه إن حصلت طاولة الحوار فلن أشارك، فالتصويت سري على الرغم من أننا نقول لمن ‏سنصوت علناً لكن لا يمكن لأحد ان يجلسنا على طاولة ويسألنا عن الاسم او للاتفاق على اسم معين، فحزب الله يتفق على شيء ‏وينقلب عليه. ‏

وأكد ريفي في حديث إذاعي أن قرار عدم المشاركة في طاولة الحوار شخصي وليس قرار كتلة التجدد سائلاً: كيف ستمثل طرابلس ‏عاصمة السنة الأساسية؟ وجزم: طاولة الحوار حول انتخاب رئيس ليست دستورية ولن أشارك فيها.‏

واعتبر ريفي أنه يمكننا ان نكتسب الوقت بجلسات انتخاب متتالية.

وتابع: مستمرون بترشيح ميشال معوض لأنه إصلاحي دستوري ‏انقاذي ولديه شخصية قادرة على الإنقاذ ولو كان الفريق الآخر “قبضاي” لما أفقد النصاب في الجلسات‎.‎