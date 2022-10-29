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ريفي: لن أشارك بطاولة حوار لانتخاب رئيس!‏

منذ 12 دقيقة
أشرف ريفي

أشرف ريفي

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أعلن رئيس كتلة التجدد النائب أشرف ريفي أنه إن حصلت طاولة الحوار فلن أشارك، فالتصويت سري على الرغم من أننا نقول لمن ‏سنصوت علناً لكن لا يمكن لأحد ان يجلسنا على طاولة ويسألنا عن الاسم او للاتفاق على اسم معين، فحزب الله يتفق على شيء ‏وينقلب عليه. ‏

وأكد ريفي في حديث إذاعي أن قرار عدم المشاركة في طاولة الحوار شخصي وليس قرار كتلة التجدد سائلاً: كيف ستمثل طرابلس ‏عاصمة السنة الأساسية؟ وجزم: طاولة الحوار حول انتخاب رئيس ليست دستورية ولن أشارك فيها.‏

واعتبر ريفي أنه يمكننا ان نكتسب الوقت بجلسات انتخاب متتالية.

وتابع: مستمرون بترشيح ميشال معوض لأنه إصلاحي دستوري ‏انقاذي ولديه شخصية قادرة على الإنقاذ ولو كان الفريق الآخر “قبضاي” لما أفقد النصاب في الجلسات‎.‎

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