ريفي: لن يستعيد لبنان عافيته إلا بسقوط هذه المافيا

غرّد النائب أشرف ريفي عبر “تويتر”: “فقدان لبنان حقّه بالتصويت في الأمم المتحدة بسبب عدم دفع موجباته المالية، نتيجة إضافية لما سبَّبته منظومة السلاح والفساد من أضرارٍ جسيمة. تحوَّل لبنان مع هذه المنظومة الى دولة فاشلة، ولن يستعيد عافيته إلا بسقوط هذه المافيا”.

خسر لبنان حقه بالتصويت في الجمعية العامة، المكونة بالأمم المتحدة من 193 دولة، لتأخره عن دفع مليون و835 ألفاً و303 دولارات، مستحقات مالية تراكمت عليه عن السنتين الماضيتين لميزانية تشغيل المنظمة الدولية، بحسب ما ذكر الأمين العام للأمم المتحدة، البرتغالي أنطونيو غوتيرش.