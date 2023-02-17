ريفي: ما حصل في حورتعلا دليل على مدى تغوُّل العصابات المحمية

غرّد النائب أشرف ريفي عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا:

“ما حصل في حورتعلا يدلّ على مدى تغوُّل عصابات المخدرات المحمية والمغطاة، وما قام به الجيش واجب وطني يؤديه رغم الظروف الصعبة. كل الدعم والتأييد للجيش في مهمته الوطنية بمكافحة الجريمة والمخدرات، والرحمة للشهداء والعزاء لعائلاتهم ولقيادة الجيش.”

وكانت قيادة الجيش قد نعت ثلاثة عسكريين بعد تعرضهم لإطلاق نار إثر اشتباكات بين عناصرها ومطلوبين بالإتجار في المخدرات في بلدة حورتعلا في البقاع، أمس الخميس، وهم: الرقيب بول أنطوان الجردي، الرقيب جورج فيليب أبو شعيا، والمعاون أول حسن خليل شريف.

ما حصل في حورتعلا يدل على مدى تغوُّل عصابات المخدرات المحمية والمغطاة، وما قام به الجيش واجب وطني يؤديه رغم الظروف الصعبة.

كل الدعم والتأييد للجيش في مهمته الوطنية بمكافحة الجريمة والمخدرات، والرحمة للشهداء والعزاء لعائلاتهم ولقيادة الجيش. pic.twitter.com/aJnvEQ4vLV — General Ashraf Rifi (@Ashraf_Rifi) February 17, 2023