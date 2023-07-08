ريفي: ما يجري في مؤسسة قوى الامن معيب والتاريخ لا يرحم

أعلن النائب أشرف ريفي في بيان له : أنها “قامت مؤسسة قوى الأمن الداخلي بمهامها الوطنية، بتفانٍ وحرفية وانضباط، وشكّلت في بعض الحقبات مثالاً يُحتذى”.

وأضاف: “ما يحصل اليوم لا يشبه هذه المؤسسة التي قدمت الشهداء من أجل لبنان وحماية أمنه واستقراره بالتكامل مع الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى. الأولوية اليوم يجب أن تكون لتحصين الضباط والرتباء والأفراد وتأمين أحتياجات عائلاتهم من طبابة وتعليم وعيشٍ كريم، كي يصمدوا ويقوموا بواجبهم”.

ودعا ريفي “الجميع لتحكيم الضمير ووقف المهاترات، وإذا كان هناك من تنافس أو اختلاف في الرأي، وهو أمرٌ طبيعي، فيجب أن يكون ضمن جدرانٍ مغلقة”.

وختم البيان: “ما يجري معيب، والتاريخ لا يرحم”.