ريفي: مساعدات العرب تُساهم في صمود غزة.. ومواقف غوتيريش "نقلة نوعية"

اعتبر النائب أشرف ريفي أنّ “المواقف المبدئية للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رفضًا للمجازر الإسرائيلية في غزة، تشكل نقلة نوعية في تعاطي الأمانة العامة للأمم المتحدة مع الأزمة، وهي وسام شرف على صدره يوازي الوسام الذي منحته إياه بلاده إسبانيا”.

ريفي قال في منشور على منصة “إكس”: “سنقترح فور انتخاب رئيس أن يكرّمه لبنان، بوسام الأرز لإنسانيته”.

تشكل المواقف المبدئية للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رفضاً للمجازر الإسرائيلية بغزة نقلة نوعية بتعاطي الأمانة العامة للأمم المتحدة مع الأزمة وهي وسام شرف على صدره يوازي الوسام الذي منحته إياه بلاده إسبانيا.

سنقترح فور انتخاب رئيس أن يكرّمه لبنان، بوسام الأرز لإنسانيته pic.twitter.com/V54q1HqCAc — General Ashraf Rifi (@Ashraf_Rifi) November 8, 2023

وفي منشور آخر، أشار ريفي إلى أنّ “المساعدات الكبيرة التي تقدمها الدول العربية لغزة تساهم في صمود أهلنا الفلسطينيين”.

وأضاف: “السعودية مصر الأردن قطر والكويت تقدم الإغاثة، ووصل إلى العريش مستشفى ميداني إماراتي متطور لمعالجة الجرحى. التحية للنخوة العربية التي تبلسم جراح غزة وندعو لاستمرار الجهد السياسي العربي لوقف المجازر”.

المساعدات الكبيرة التي تقدمها الدول العربية لغزة تساهم في صمود أهلنا الفلسطينيين.

السعودية مصر الأردن قطر والكويت تقدم الإغاثة، ووصل إلى العريش مستشفى ميداني إماراتي متطور لمعالجة الجرحى.

التحية للنخوة العربية التي تبلسم جراح غزة وندعو لاستمرار الجهد السياسي العربي لوقف المجازر. — General Ashraf Rifi (@Ashraf_Rifi) November 8, 2023