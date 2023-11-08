الأربعاء 24 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 8 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ريفي: مساعدات العرب تُساهم في صمود غزة.. ومواقف غوتيريش "نقلة نوعية"

منذ دقيقتين
النائب أشرف ريفي

النائب أشرف ريفي

A A A
طباعة المقال

اعتبر النائب أشرف ريفي أنّ “المواقف المبدئية للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رفضًا للمجازر الإسرائيلية في غزة، تشكل نقلة نوعية في تعاطي الأمانة العامة للأمم المتحدة مع الأزمة، وهي وسام شرف على صدره يوازي الوسام الذي منحته إياه بلاده إسبانيا”.

ريفي قال في منشور على منصة “إكس”: “سنقترح فور انتخاب رئيس أن يكرّمه لبنان، بوسام الأرز لإنسانيته”.

وفي منشور آخر، أشار ريفي إلى أنّ “المساعدات الكبيرة التي تقدمها الدول العربية لغزة تساهم في صمود أهلنا الفلسطينيين”.

وأضاف: “السعودية مصر الأردن قطر والكويت تقدم الإغاثة، ووصل إلى العريش مستشفى ميداني إماراتي متطور لمعالجة الجرحى. التحية للنخوة العربية التي تبلسم جراح غزة وندعو لاستمرار الجهد السياسي العربي لوقف المجازر”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الوزير هيكتور حجار
    حجار: الأمن الغذائي بيد الحكومة.. ونتصرّف بالمساعدات لنجدة أهل الجنوب
    المزرعة التي استهدفتها غارة إسرائيلية في سهل الخيام
    صوَر تُكذّب ادّعاءات الاحتلال.. غارةُ الخيام لم تستهدف مستودع أسلحة لحزب الله
    الحدود اللبنانية الجنوبية
    بعد ليلةٍ حامية.. عدسة "صوت بيروت" تواكب المشهد الصباحي في جنوب لبنان

    الأكثر قراءة

    طائرة تابعة لشركة "طيران الشرق الأوسط" في مطار رفيق الحريري الدولي
    حركة مطار رفيق الحريري.. تراجع القادمين 20% وزيادة المغادرين 4%
    قذيفة "الياسين-105"
    طوفان الأقصى
    أسقطت الميركافا والنمر.. معلومات خطيرة عن قذيفة "الياسين-105" والمسافة صفر
    غارة إسرائيلية على سهل الخيام في جنوب لبنان
    فيديو.. غارات عنيفة تهزّ الجنوب و"صوت بيروت" يُواكب التصعيد الإسرائيلي