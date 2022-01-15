الجمعة 30 ذو الحجة 1443 ﻫ - 29 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ريفي: مشروعهم الإيراني لا مكان له في لبنان والمنطقة

15 - يناير - 2022
اللواء اشرف ريفي

اللواء اشرف ريفي

A A A
طباعة المقال

غرد الوزير الأسبق أشرف ريفي عبر تويتر قائلا:”وضعوا خطاً أحمر على استقالة قرداحي وسقط، عطلوا الحكومة لإقالة القاضي طارق البيطار وتراجعوا، وها هم يتخبطون في وهم أن تسوية إقليمية كبرى ستُكرِّس هيمنتهم، والصحيح أن مشروعهم الإيراني لا مكانَ له في لبنان والمنطقة، ومصيره الفشل والسقوط على يد الشعوب الحرة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    مصرف لبنان
    كم بلغ حجم التداول اليوم على منصة صيرفة ؟
    معارض السيارات
    نقابة مستوردي السيارات المستعملة ترفض رفع الدولار الجمركي
    تدابير سير
    تدابير سير جديدة في بيروت.. اليكم التفاصيل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    القمح
    سوريا تسرق قمحنا... ومن أين يأتي القمح الى افران شمسين؟
    السويداء تشهد اشتباكات عنيفة بين مسلحين محليين وتجار مخدرات
    السويداء تشتعل.. اشتباكات رجال الكرامة و "الفلحوط" توقع 17 قتيلاً
    فرنسا قدمت 50 باصاً هبة إلى لبنان
    ماذا حلّ بـ"الباصات الفرنسية"؟