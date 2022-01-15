ريفي: مشروعهم الإيراني لا مكان له في لبنان والمنطقة

غرد الوزير الأسبق أشرف ريفي عبر تويتر قائلا:”وضعوا خطاً أحمر على استقالة قرداحي وسقط، عطلوا الحكومة لإقالة القاضي طارق البيطار وتراجعوا، وها هم يتخبطون في وهم أن تسوية إقليمية كبرى ستُكرِّس هيمنتهم، والصحيح أن مشروعهم الإيراني لا مكانَ له في لبنان والمنطقة، ومصيره الفشل والسقوط على يد الشعوب الحرة”.

وضعوا خطاً أحمر على استقالة قرداحي وسقط، عطلوا الحكومة لإقالة القاضي طارق البيطار وتراجعوا، وها هم يتخبطون في وهم أن تسوية إقليمية كبرى ستُكرِّس هيمنتهم، والصحيح أن مشروعهم الإيراني لا مكانَ له في لبنان والمنطقة، ومصيره الفشل والسقوط على يد الشعوب الحرة. — General Ashraf Rifi (@Ashraf_Rifi) January 15, 2022