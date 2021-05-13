ريفي: “مقاومة أم حرس حدود؟ اللي استحوا ماتوا”

علّق اللواء أشرف ريفي، على إطلاق 3 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، قائلًا: “عذراً لبنان، عذراً فلسطين، عذراً عائلة الشهيد لقمان سليم”، مشيراً إلى أنّ “أشهراً مرّت على جريمة اغتيال سليم، والتحقيقات الرسميّة لا زالت تراوح مكانها في المخافر”.

ولفت في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنّ “ساعات معدودة على إطلاق الصواريخ على العدو الإسرائيلي في شمال فلسطين، كانت كافية لكشف القضيّة وتوقيف الفاعلين”، متسائلًا: “مقاومة أم حرس حدود؟ فعلًا اللي استحوا ماتوا… فعلًا عذرًا فلسطين. عذرًا أيّها الشهيد البطل وأهله وجمهوره”.

وشدّد ريفي على أنّكم “دمّرتم البلد تحت عنوان المقاومة وتحرير القدس وفلسطين. عذرًا عذرًا لبنان”.