ريفي: من الغباء أن يعتقد "حزب الله" أنه سيغلب اللبنانيين بسلاح إيراني

أكّد النائب أشرف ريفي أنّ المشروع الاقليمي لا يرضي أحداً من اللبنانيين، مضيفًا: “من الغباء أن يتصوّر أي مكوّن أنّ بإمكانه جرّ البلد الى مشروع لا يشبه لبنان”.

وقال ريفي عبر “صوت لبنان”: “ذاهبون إلى الجلسة العاشرة التي ستكون شبيهة بسابقاتها، وكل الكتل تدرس طرح الحوار”.

ولفت الى أنّ “ما حصل في الأشرفية نموذج عن عدم احترام الآخر عبر حمل أعلام استفذاذية ويجب إحترام الآخر”.

وقال: من الغباء أن يعتقد “حزب الله” أنّه بإمكانه أن يغلب اللبنانيين بسلاح إيراني.

وأضاف: “ميشال معوض يلبي كل المتطلبات ولديه المواصفات المطلوبة”.