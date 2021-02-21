ريفي: من عطّل عمل صوان سيُعطل عمل بيطار

رأى الوزير السابق أشرف ريفي، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أن “إقصاء القاضي فادي صوان عن ملف تفجير المرفأ يهدف لدفن التحقيق في مهده، بفعل توجُّه عبَّر عنه نصرالله ونُفِّذ دون خجلٍ من أهالي الشهداء.”

وقال: نعرف القاضي طارق البيطار ونؤمن بكفاءته وشجاعته ونزاهته، ومن عطّل عمل صوان سيُعطل للأسف عمل بيطار. لا مجال للحقيقة والعدالة إلا بالتحقيق الدولي.

إقصاء القاضي فادي صوان عن ملف تفجير المرفأ يهدف لدفن التحقيق في مهده، بفعل توجُّه عبَّر عنه نصرالله ونُفِّذ دون خجلٍ من أهالي الشهداء.

نعرف القاضي طارق البيطار ونؤمن بكفاءته وشجاعته ونزاهته، ومن عطّل عمل صوان سيُعطل للأسف عمل بيطار.

لا مجال للحقيقة والعدالة إلا بالتحقيق الدولي — General Ashraf Rifi (@Ashraf_Rifi) February 21, 2021