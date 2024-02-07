ريفي: نؤكد التمسك بروح المواطنة وتعزيز السلم الأهلي

أعلن اللواء النائب أشرف ريفي في بيان: “في ذكرى الإسراء والمعراج، وفي هذه المناسبة الدينية المباركة، نتطلع الى مدينة القدس المحتلة، والمسجد الأقصى المبارك، وهما يعانيان من إجرام وعدوان الإحتلال، ويتعرضان للإنتهاكات اليومية وسط صمت العالم وتجاهله”.

وأضاف ريفي: “كما نتوقف باحترام وإجلال أمام تضحيات الشعب الفلسطيني غير المسبوقة، في فلسطين المحتلة وبخاصةً في قطاع غزة والضفة الغربية، دفاعاً عن الأرض والشعب والمقدسات الإسلامية والمسيحية، ونقدّم لهم كل التقدير والدعم والمساندة الممكنة دعماً لهذا الصمود الاسطوري، الذي يقف سداً ورفضاً للتهويد والتهجير والقتل والإعتقال”.

وختم: “في هذه المناسبة، نبارك لأهلنا في لبنان والعالم العربي والإسلامي، ونؤكد التمسك بروح المواطنة وتعزيز السلم الأهلي والعيش المشترك وإحياء مؤسسات الدولة لمواجهة التداعيات الخطيرة التي تستهدف وطننا وسائر منطقتنا”.