ريفي ندّد بالاحتفال بذكرى سليماني في طرابلس: التاريخ لن يرحم المستزلمين

رأى النائب أشرف ريفي في بيان، أنّ “الإحتفال بذكرى سليماني في طرابلس من أتباع الممانعة، إستهانة بدماء شهداء الإستقلال وفي طليعتهم الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي أثبتت المحكمة الدولية هوية قاتليه”.

ريفي أشار إلى أنّ “طرابلس تلفظ الإستزلام لمحور الشر والإغتيال، والشعب الإيراني يحرق صور سليماني. فلن يستطيع المناذِرة العرب الجدد إحياء سلوكه المدمّر”، مؤكدًا أن “التاريخ لن ينسى جرائم الإرهابي قاسم سليماني في لبنان وبعض الدول العربية والتاريخ لن يرحم المستزلمين العملاء”.

٢/١ الإحتفال بذكرى سليماني في طرابلس من أتباع الممانعة إستهانة بدماء شهداء الإستقلال، وفي طليعتهم الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي أثبتت المحكمة الدولية هوية قاتليه.

طرابلس تلفظ الإستزلام لمحور الشر والإغتيال. pic.twitter.com/6XIjmNhoxQ — General Ashraf Rifi (@Ashraf_Rifi) January 10, 2023