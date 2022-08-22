الأثنين 24 محرم 1444 ﻫ - 22 أغسطس 2022 |
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ريفي: نسأل الله ان ننجح بالعثور على زورق الموت

منذ 41 دقيقة
أشرف ريفي

أشرف ريفي

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أدلى النائب أشرف ريفي، على هامش اطلاق عمل الغواصة الأوسترالية التي انطلقت صباح اليوم من مرفأ طرابلس للبحث عن جثث ضحايا زورق الموت الذي غرق قبالة شاطئ طرابلس على عمق 470 مترا، بالتصريح الآتي:

“أسأل الله الرحمة لشهدائنا، فقد عاشت طرابلس منذ ما يقارب الاربعة اشهر فاجعة كبرى ومؤلمة، ونعزي طرابلس واهلها، واليوم باذن الله وبعونه ثم بمساعدة قيادة الجيش بشخص قائدها العماد جوزاف عون تبدأ المهمة العملانية لانتشال المركب وجثث ضحايانا، فمن يكرم شهداءه يكرم نفسه ووطنه، لذلك تقوم كل الدول المحترمة ببذل الغالي والنفيس لاستعادة رفات كل ضحاياها وشهدائها”.

أضاف: “نتوجه لاهلنا في طرابلس ولاهلنا الجالية اللبنانية في استراليا الذين كانوا عمودا اساسيا بتنفيذ هذه المهمة المعقدة، ونحمد الله، فقد تم تذليل كل العقبات ووصلت الغواصة وبدأت مهمتها بتوجهين اساسيين، الاول لخدمة التحقيقات في هذه الفاجعة وكان قد طلب قائد الجيش شخصيا من كابتن الغواصة ان يتم التقاط صورا للمركب من مختلف جوانبه، والثانية لانتشال الزورق وضحايا المركب”.

وتابع: “نشكر منظمة “اوسترالين رليف” التي قامت بتمويل هذه العملية بكل محبة للبنان من قبل مغتربين قلوبهم معلقة بالوطن، واتوجه بالشكر لكل من ساهم في انجاح هذه المهمة”.

وختم: “نسأل الله ان ننجح بالعثور على المركب وانتشال شهدائنا ونقوم بما يليق بهم وبوطننا لبنان وبأهلنا في طرابلس المدينة التي عانت الامرين وما زالت متمسكة بوطنيتها”.

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