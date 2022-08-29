الأثنين 2 صفر 1444 ﻫ - 29 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ريفي: نطالب الدولة وأجهزتها باستكمال مهمة انتشال المركب

منذ 41 دقيقة
أشرف ريفي

أشرف ريفي

A A A
طباعة المقال

أكّد النائب اللواء أشرف ريفي: “بذلنا مع أهلنا في لبنان وأستراليا وبعض أهل المروءة، وبالتعاون مع الجيش اللبناني، وبالإمكانات المتوافرة، كل الجهد لتحديد مكان المركب الغارق، لانتشاله وانتشال الضحايا”.

أضاف في بيان: “لقد أُنجزت المهمة في جزئها الأول حيث تم تحديد مكان المركب، أما انتشال المركب الذي غرز عميقا في قعر البحر، فيحتاج الى معدات أكثر قدرة مما وفّرنا. نطالب الدولة وأجهزتها باستكمال المهمة، حيث كان يفترض أن تبدأ بها بالأساس ومنذ اللحظة الأولى للكارثة”.

وتابع: “لأهالي الشهداء أقول: نعيش ألمكم وسنبقى الى جانبكم حتى استكمال هذه المهمة وجلاء الحقيقة، ومع الأسف والإعتذار لأن ما أردناه لم يتحقق الا جزئياً، بسبب ضعف إمكانياتنا. فريق العمل يقوم حالياً بتوثيق كل مشاهداته وملاحظاته وما استجد معه طيلة لحظات الغوص، إضافةً الى الصور والفيديوهات، وسنضع هذه المعلومات بين أيادي الأهل الذين نشاركهم مأساتهم، فنحن مستمرون بالمطالبة بتحمل الدولة مسؤوليتها في هذه المهمة الإنسانية والوطنية. الرحمة للشهداء، والعزاء لأهلهم ولطرابلس ولبنان”.

    المزيد من أخبار لبنان

    هلا مصطفى مع طفلتها عائشة حدارة
    خرجت مع طفلتها منذ عدة ايام ولم تعد
    المنتخب اللبناني لكرة السلة
    لبنان الى نهائيات كأس العالم في كرة السلة
    زورق الموت طرابلس
    لجنة المحامين المتابعين لملف زورق الموت: للتمهل ببناء الموقف

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جورج الراسي
    الطب الشرعي يكشف ملابسات وفاة جورج الراسي
    العاصمة الليبية طرابلس تشهد اشتباكات بين مجموعات مسلحة
    اشتباكات طرابلس الدامية.. ارتفاع حصيلة الضحايا في العاصمة الليبية إلى 23 قتيلا و140 جريحا
    نيكول سابا
    بسبب آية قرآنية.. نيكول سابا تثير الجدل عبر تويتر