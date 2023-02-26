ريفي: نطالب بأقصى العقاب لمن ارتكبوا جريمة الشيخ الرفاعي

غرّد النائب أشرف ريفي عبر “تويتر”: “كل التعازي لعائلة الشيخ المغدور أحمد الرفاعي، والشكر لشعبة المعلومات لكشف الجريمة، ونطالب بأقصى العقاب لمن ارتكبوها. الرحمة لروح الشيخ الشهيد الرفاعي، ونتمنى على أهلنا في القرقف وعكار أن يتحلوا بالهدوء والصبر والحكمة، وأن يتركوا للقضاء تحقيق العدالة. إنّا لله وإنّا اليه راجعون”.

كل التعازي لعائلة الشيخ المغدور أحمد الرفاعي، والشكر لشعبة المعلومات لكشف الجريمة، ونطالب بأقصى العقاب لمن ارتكبوها.

الرحمة لروح الشيخ الشهيد الرفاعي، ونتمنى على أهلنا في القرقف وعكار أن يتحلوا بالهدوء والصبر والحكمة، وأن يتركوا للقضاء تحقيق العدالة.

إنّا لله وإنّا اليه راجعون — General Ashraf Rifi (@Ashraf_Rifi) February 26, 2023