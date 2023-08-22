ريفي يتهم "الحزب" بجريمة عين إبل

أعلن النائب أشرف ريفي “عما دار في اللقاء مع قائد الجيش كاشفاً عن أن أدلة جديدة ستبرز قريباً، تتعلق بجريمة عين إبل، مؤكداً “متابعة الملف حتى النهاية”.

واعتبر ريفي في حديث لإذاعة “لبنان الحر”: “أن هناك نقاط تشابه ما بين حادثة اغتيال لقمان سليم والشهيد الياس الحصروني، مضيفا “أنا أتهم كما رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع “حزب الله” بالجريمة”.

ونقل عن قائد الجيش حديثا جانبيا قال فيه: “نحن ندين كل إنسان يحاول الوصول إلى مركز رئاسة الجمهورية أو غيره على دماء اللبنانيين”.

وعن حادثة الكحالة، نقل ريفي عن قائد الجيش “أن الشاحنة مضبوطة لدى الجيش، مؤكدا “شفافية التحقيق، ولافتاً إلى أن “شاحنة الكحالة ليست الوحيدة للحزب ولديه حركة يومية”.

كما نقل ريفي “صرخة قائد الجيش الذي عرض للمشاكل التي يعاني منها لا سيما في ما يخص نقص العديد والموارد والمحروقات”، لافتاً الى أنه “قد لا نستطيع تسيير دوريات للجيش اللبناني بعد شهر”.