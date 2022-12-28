الأربعاء 4 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 28 ديسمبر 2022 |
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ريفي ينتقد "العجز الرسميّ": الاعتداء على "الجديد" إرهاب موصوف

منذ 5 دقائق
النائب أشرف ريفي

النائب أشرف ريفي

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اعتبر النائب أشرف ريفي عبر “تويتر”، أنّ “استمرار الاعتداء على قناة الجديد، إرهاب موصوف في ظل عجزٍ رسمي عن حماية القناة والعاملين فيها”.

ريفي أضاف: “إننا نتضامن مع كل من مُسّت مشاعرهم بعد بث هذا السكتش الساخر، ونؤكد في الوقت نفسه على رفض الترهيب والعنف، فالمتضرر يلجأ للقضاء ولا يستعمل السلاح والتهديد. نطالب الأجهزة الأمنية بحماية الجديد، ونتضامن مع حرية الإعلام ومع القناة ومع إعلامييها وخصوصاً الإعلامية مريم البسام”.

يشار إلى أنّ مجهولين أطلقوا الرصاص قرابة الساعة الواحدة بعد منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء، باتجاه قناة “الجديد”، وذلك بعدما كانت المحطة قد تعرضت فجر الثلاثاء، إلى رمي قنابل “مولوتوف” باتجاهها.

هذا وقد سُمع دوي الرصاص الذي أُطلق من محيط المبنى في أرجاء المنطقة. فيما فتحت القوى الأمنية تحقيقًا بالاعتداء، وهي تقوم بمسح شامل لمبنى الجديد والمباني المجاورة بحثًا عن آثار الرصاص.

 

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