ريفي يُحذّر من مراحل أشدّ خطورة: مافيا تحالف السلاح والفساد مطمئن

أشار النائب أشرف ريفي عبر “تويتر”، إلى أنّه “لم يعد الانهيار مجرد استنزاف عادي لحياة اللبنانيين، فنحن ندخل بسرعة إلى مراحل أشد خطورة، فيما مافيا تحالف السلاح والفساد مطمئن إلى وهم أن اللبنانيين تمّ تدجينهم”.

ريفي أضاف في تغريدته قائلًا: “إستفيقوا من هذا الوهم، لأنّ البركان سينفجر. لا مكان للسماسرة وأهل الفساد، بل يجب اختيار رجال الدولة لتحمل مسؤولية الإنقاذ”.

لم يعد الإنهيار مجرد إستنزاف عادي لحياة اللبنانيين،فنحن ندخل بسرعة إلى مراحل أشد خطورة، فيما مافيا تحالف السلاح والفساد مطمئن إلى وهم أن اللبنانيين تم تدجينهم.

إستفيقوا من هذا الوهم، لأن البركان سينفجر.

لا مكان للسماسرة وأهل الفساد بل يجب إختيار رجال الدولة لتحمل مسؤولية الإنقاذ. — General Ashraf Rifi (@Ashraf_Rifi) March 21, 2023