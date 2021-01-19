ريفي يُحذّر: هذه ستكون حكومة استكمال عزل لبنان

غرّد اللواء أشرف ريفي عبر “تويتر”: “في العام ٢٠١٦ سرَّعت إيران الإفراج عن الإنتخابات الرئاسية قبل انتخاب ترامب، فكان عون رئيساً وكانت السيطرة على القرار اللبناني. واليوم قد تُكرر الإفراج عن الحكومة، التي لن تُشكَّل إلا بشروطها، فحذار الرهان على الشراكة مع أدواتها، فهذه ستكون حكومة استكمال عزل لبنان عربياً ودولياً”.

في العام ٢٠١٦ سرَّعت إيران الإفراج عن الإنتخابات الرئاسية قبل انتخاب ترامب، فكان عون رئيساً وكانت السيطرة على القرار اللبناني.

واليوم قد تُكرر الإفراج عن الحكومة، التي لن تُشكَّل إلا بشروطها، فحذار الرهان على الشراكة مع أدواتها، فهذه ستكون حكومة استكمال عزل لبنان عربياً ودولياً. — General Ashraf Rifi (@Ashraf_Rifi) January 19, 2021