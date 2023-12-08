ريفي يُشيد بموقف غوتيريش: محطة أخلاقية مشرِّفة

اعتبر النائب أشرف ريفي عبر منصة “إكس”، أنّ “موقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي اعتبر وفق المادة ٩٩ من ميثاق الأمم المتحدة أن ما يجري في غزة يهدد الأمن والسلم الدوليين، طالبًا من مجلس الأمن التحرك، محطة تاريخية وأخلاقية مشرِّفة لغوتيريش”.

ريفي أضاف في منشور له: “نطالب المجتمع الدولي بوقف الحرب وإدانة إسرائيل على ارتكابها الجرائم”.

موقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي اعتبر وفق المادة ٩٩ من ميثاق الأمم المتحدة أن ما يجري في غزة يهدد الأمن والسلم الدوليين، طالباً من مجلس الأمن التحرك، محطة تاريخية وأخلاقية مشرِّفة لغوتيريش.

نطالب المجتمع الدولي بوقف الحرب وإدانة إسرائيل على ارتكابها الجرائم. — General Ashraf Rifi (@Ashraf_Rifi) December 8, 2023