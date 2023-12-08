الجمعة 24 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 8 ديسمبر 2023 |
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ريفي يُشيد بموقف غوتيريش: محطة أخلاقية مشرِّفة

منذ 31 دقيقة
النائب أشرف ريفي

النائب أشرف ريفي

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اعتبر النائب أشرف ريفي عبر منصة “إكس”، أنّ “موقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي اعتبر وفق المادة ٩٩ من ميثاق الأمم المتحدة أن ما يجري في غزة يهدد الأمن والسلم الدوليين، طالبًا من مجلس الأمن التحرك، محطة تاريخية وأخلاقية مشرِّفة لغوتيريش”.

ريفي أضاف في منشور له: “نطالب المجتمع الدولي بوقف الحرب وإدانة إسرائيل على ارتكابها الجرائم”.

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