ريفي يُهنّئ قوى الأمن: ستبقى صمّام أمان للبنان

كتب النائب أشرف ريفي عبر منصة “أكس”: “أتوجه بالتهنئة إلى وزير الداخلية أحمد الحجار وإلى قوى الأمن الداخلي بقيادتها وكافة قطعاتها ووحداتها العملانية والتدريبية والإدارية. هذه المؤسسة الوطنية عادت اليوم إلى كامل فعاليتها وحيويتها، وإلى دورها الطبيعي في حماية الأمن والإستقرار. تكامل قوى الأمن مع الجيش والأمن العام وأمن الدولة يعيد إلى اللبنانيين الثقة بأن المؤسسات الشرعية قادرة على صَون الوطن ومواجهة التحديات. أعتز بأنني كنت يوماً من رجال هذه المؤسسة، وأثق أنها ستبقى صمّام أمان للبنان ورمزاً للتضحية والإلتزام”.

٢/١ أتوجه بالتهنئة إلى وزير الداخلية أحمد الحجار وإلى قوى الأمن الداخلي بقيادتها وكافة قطعاتها ووحداتها العملانية والتدريبية والإدارية.

هذه المؤسسة الوطنية عادت اليوم إلى كامل فعاليتها وحيويتها، وإلى دورها الطبيعي في حماية الأمن والإستقرار. pic.twitter.com/DLvvvisXue — General Ashraf Rifi (@Ashraf_Rifi) September 16, 2025