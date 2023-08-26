ريفي: بو حبيب يلعب دور وزير خارجية "حزب الله" وليس لبنان

كتب النائب أشرف ريفي، على حسابه عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا): “تطبيق القرار 1701 يحمي لبنان ويضمن الإستقرار، ومهمة اليونيفل ضمان تطبيق هذا القرار دون العوائق التي توضع أمامه منذ العام 2006 وإلى اليوم”.

وأضاف، “بكل أسف يلعب عبدالله بو حبيب دور وزير خارجية “حزب الله” وليس لبنان، فالدولة مصلحتها بالتعاون مع اليونيفل، لا الإلتفاف على مهمتها وتعطيلها”.

تطبيق القرار 1701 يحمي لبنان ويضمن الإستقرار، ومهمة اليونيفل ضمان تطبيق هذا القرار دون العوائق التي توضع أمامه منذ العام 2006 وإلى اليوم.

بكل أسف يلعب عبدالله بوحبيب دور وزير خارجية "حزب الله" وليس لبنان، فالدولة مصلحتها بالتعاون مع اليونيفل، لا الإلتفاف على مهمتها وتعطيلها. — General Ashraf Rifi (@Ashraf_Rifi) August 26, 2023

وهنأ ريفي على منصة “اكس” الأمن العام قائلاً: “كل التهنئة للأمن العام بالذكرى الـ ٧٨ لعيده، ونهنئ اللواء الياس البيسري والضباط والرتباء والعناصر، على أمل أن يستكمل الجهاز عمله في تطبيق القانون وتسهيل الإجراءات الإدارية للبنانيين. كل عام وأنتم بخير”.

وعن رحيل طلال سلمان قال: “تفتقد الصحافة اللبنانية قامة فكرية كبيرة أسهمت بتعزيز مكانة لبنان الإعلامية في العالم”.

وأضاف: “ستبقى إسهاماته ماثلةً في تاريخ الصحافة، وسيبقى ولو رحل، سفيراً لحرية الإعلام وللريادة والإحتراف. رحم الله طلال سلمان، والعزاء لعائلته ولجميع محبيه”.