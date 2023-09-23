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ريفي: إلى متى الصيف والشتاء تحت سقف واحد؟

منذ 7 دقائق
النائب أشرف ريفي

النائب أشرف ريفي

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كتب النائب أشرف ريفي، على حسابه عبر منصّة “إكس”: “الإثنين القادم وفي محكمة التمييز العسكرية، جلسة لإعادة محاكمة الموقوفين في أحداث خلدة”.

وتابع،”نراهن على تحقيق العدالة وإنصاف الموقوفين الأبرياء وإحقاق الحق بعيداً عن الضغوط والتسييس”.

وأكّد ريفي، “نحن مع أهالي خلدة، سنبقى وإياهم في هذه القضية، كي يشعروا بأن دولتهم تحميهم والقضاء يؤمّن حقوقهم”.

واعتبر أن “الدولة لم تتجرأ على استدعاء أحد من المعتدين من “حزب الله”.

وختم ريفي، مُتسائلاً: “إلى متى الصيف والشتاء تحت سقف واحد؟”.

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