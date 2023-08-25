ريفي: لم يعد التعايش مع دويلة الاغتيال ممكناً

أشار النائب أشرف ريفي في الذكرى العاشرة لتفجير مسجدي التقوى والسلام إلى أن “اللبنانيين تحوّلوا إلى شهداء أحياء على وقع الإجرام الذي تنفذه السلطة الحاكمة”.

وقال: “تفجير مسجدي التقوى والسلام جريمة إرهابية كبرى ارتكبها النظام السوري وفق الأجهزة الأمنية اللبنانية وهل يتجرأ أهل السلطة الحاكمة على تعميم الأسماء على الإنتربول؟”.

وأضاف: “لم يعد التعايش مع دويلة الاغتيال ممكناً والمطلوب مواجهة هذا المشروع الذي يهدف للقضاء على لبنان”.

وتابع:” اليوم نحيي وإياكم الذكرى العاشرة الجريمة التي قام بارتكابها النظام السوري وتحية للمحقق العدلي القاضي علاء الخطيب الذي كان له دور في كشف خيوط الجريمة”.

وأكد ريفي أن “لبناننا هو منبع الحضارة في العالم العربي وليس بندقية مصدأة ونقل نيترات الامونيوم لكي نقوم بتفجير بيروت”.

وتوجه لميقاتي بالقول:” للجالس في السراي الحكومي لا يحق لك أن تنفذ مخططات إيران في لبنان ولن نرضخ بأن ترجع سلطة الوصاية”.