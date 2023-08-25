الجمعة 9 صفر 1445 ﻫ - 25 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ريفي: لم يعد التعايش مع دويلة الاغتيال ممكناً

منذ 16 دقيقة
آخر تحديث: 25 - أغسطس - 2023 6:49 مساءً
النائب أشرف ريفي

النائب أشرف ريفي

A A A
طباعة المقال

أشار النائب أشرف ريفي في الذكرى العاشرة لتفجير مسجدي التقوى والسلام إلى أن “اللبنانيين تحوّلوا إلى شهداء أحياء على وقع الإجرام الذي تنفذه السلطة الحاكمة”.

وقال: “تفجير مسجدي التقوى والسلام جريمة إرهابية كبرى ارتكبها النظام السوري وفق الأجهزة الأمنية اللبنانية وهل يتجرأ أهل السلطة الحاكمة على تعميم الأسماء على الإنتربول؟”.

وأضاف: “لم يعد التعايش مع دويلة الاغتيال ممكناً والمطلوب مواجهة هذا المشروع الذي يهدف للقضاء على لبنان”.

وتابع:” اليوم نحيي وإياكم الذكرى العاشرة الجريمة التي قام بارتكابها النظام السوري وتحية للمحقق العدلي القاضي علاء الخطيب الذي كان له دور في كشف خيوط الجريمة”.

وأكد ريفي أن “لبناننا هو منبع الحضارة في العالم العربي وليس بندقية مصدأة ونقل نيترات الامونيوم لكي نقوم بتفجير بيروت”.

وتوجه لميقاتي بالقول:” للجالس في السراي الحكومي لا يحق لك أن تنفذ مخططات إيران في لبنان ولن نرضخ بأن ترجع سلطة الوصاية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    طلال سلمان
    ناشر "السفير" طلال سلمان في ذمة الله
    توقيف
    مروّج عملة أميركية مزيّفة يقع في قبضة الأمن
    النائب ابراهيم كنعان
    كنعان: أموال الصندوق السيادي لن تحل الأزمة الاقتصادية

    الأكثر قراءة

    الأمن العام
    الأمن العام يحذر من استخدام تطبيق "MOMONDO"
    سقوط طوافة للجيش اللبناني في بحمدون
    فيديو وصور.. سقوط طوافة للجيش اللبناني في بحمدون
    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين
    إعلان مقتل "يفغيني بريغوجين" بشكل رسمي.. هل نفذ بوتين انتقامه!؟