ريما كركي: الاعلام خطفني من مجال التمثيل

حلّت الاعلامية ريما كركي ضيفة على الاعلامي رودولف هلال ضمن برنامج “المجهول” عبر صوت بيروت انترناشونال.

في بداية الحلقة، اعتبرت كركي أن مع بداية الازمة الاقتصادية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم يصرّح بأي جملة مفيدة، مضيفة ان ما حصل هو أكبر جريمة بحق اللبنانيين. أمّا عن الرئيس نبيه بري، قالت انه شخص ذكي، ووليد جنبلاط انه لديه فضيلة الاعتراف المستمر. وتمنّت في الظروف الراهنة لو كان هناك شخصية على مثال الامام موسى الصدر، معتبرة انه لو كان موجودا لكان فتح طرق جديدة. وصرّحت كركي ان الجميع مسؤول عمّا حصل في لبنان، والعهد مسؤول بكل أطرافه وليس بطرف واحد. ورأت ان الرئيس ميشال عون بمواقف كثيرة كان يستطيع ان يكون أقوى، مضيفة ان الحرب في لبنان لا تندلع من خلال قرار داخلي فقط. وشددت على انها ضد تعليق صور السياسيين في الشوارع.

وفي الملف الاعلامي، قالت كركي أن كل البرامج التلفزيونية تشبه بعضها ولكن الاسماء تختلف. وأكدت أن علاقتها مع تلفزيون الجديد ممتازة. وأوضحت ان تجربتها مع تلفزيون الحرة كانت محترمة وجيدة. ولفتت الى ان الوزير السابق والاعلامي جورج قرداحي شخصية مثقفة وأثبت وجوده منذ وقت طويل، وعن الاعلامية ماغي فرح، قالت كركي انها شخصية ممتازة ولديها قرب من الناس، أمّا مارسيل غانم فلديه طريقته وهو راسخ ونجاحه مستمر منذ فترة طويلة. وعن الاعلامية ديما صادق، قالت انها شخصية original.

واشارت الى انها تحب التمثيل منذ وقت طويل، وهو حلم من احلامها، وقالت انها درست التمثيل في الجامعة، لافتة الى ان الاعلام خطفها من مجال التمثيل. كما وأكدت ان جميع الممثلات اللبنانيات ممتازات.

ورأت كركي ان الاعلام بشكل عام لديه ضوابط. كما وأشارت الى ان المثلية الجنسية حرية شخصية.

محلياً، لفتت الى انها تحب ان تحاور نساء السياسيين في لبنان، أمَا إقليمياً، تحب ان تحاور الامير محمد بن سلمان. وعالميا، قالت انها تحب ان تحاور الفنان زياد الرحباني، معتبرة انه شخصية عالمية. وشددت على انه لا يوجد شخصية مستحيل ان تحاورها.

وفي الفقرة الاخيرة، حكمت بالبراءة على النائب ابراهيم منيمنة. وأضافت ان المحامية بشرى خليل امرأة صادقة وشخصية محترمة وجريئة، وحكمت عليها بالبراءة. كما وحكمت على رياض سلامة بالسجن مع أشغال شاقة.