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ريمون غجر: القضاء يقرر إذا كان هناك أيّ فساد في موضوع البواخر

17 - يونيو - 2021
وزير الطاقة والمياه ريمون غجر

وزير الطاقة والمياه ريمون غجر

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أوضح وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر أن “ما قصدته اليوم حينما تكلمت عن ضرورة البحث عن بديل عندما يصبح سعر صفيحة البنزين 200 ألف هو البطاقة التمويلية”.

وقال غجر في حديث تلفزيوني: “يتمّ تخزين البنزين أينما كان وفي غالونات في المنازل رغم أنها مواد متفجرة مصرف لبنان اقترح ان يسير بالاعتماد على اساس 3900 ل.ل في المرحلة اللاحقة وعندها قد يصبح سعر تنكة البنزين 65000 ل.ل”.

وتابع: “مصرف لبنان فتح خمسة اعتمادات جديدة تمكننا من الاستمرار حوالي 20 يوما أبلغني حاكم مصرف لبنان ايقاف الدعم والبديل هو البطاقة التمويلية ولكن الامر يحتاج لموافقة مجلس النواب”.

وأضاف: “القضاء يقرر إذا كان هناك أيّ فساد في موضوع البواخر مثله مثل الملفات الأخرى”.

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