زاهر عيدو: ليس هناك من قائد سياسي لبناني ووطني.. كلّ منهم تابع لدولة

عبّر نجل الشهيد وليد عيدو، زاهر عيدو عن خيبة أمله قائلا: “أحزن على استشهاد ابي واخي وكلّ الشهداء عندما ارى اداء الزعماء السياسيين في البلاد وتحالفاتهم على دماء الشهداء حين تأتي الانتخابات”.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “لن اعيد تجربة الترشح للانتخابات النيابية.. ففي السياسة في لبنان ان اردت ان تكون نظيفا ستحارب حتى من اهل بيتك ووليد عيدو استشهد لأنه لم يقبل ان ينحني لأحد”.

وتابع: “منذ استشهاد والدي وشقيقي ورثت اسم وليد عيدو وقربه من الناس وحيث استطعت المساعدة ساعدت”.

وقال: “حين ترشّحت في العام 2018 نزلت على لائحة تيار المستقبل بطلب من الحريري شخصيا ولكن تيار المستقبل حاربني لأنني لست مثله”.

واعلن: “انا مع الثوار “ايد بإيد وكتف بكتف””.

وشدد على ان “الناس لا تريد ايّا من الموجودين في السلطة اليوم”، قائلا: “من تسبب بالمشكلة لن يعطي حلولا “.

وقال: “ليس هناك من قائد سياسي لبناني ووطني.. كلّ منهم تابع لدولة ويأتمر منها”.

واضاف: “لم نعد نصدّق ايا من القوى السياسية”.