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زحمة أمام المصارف في طرابلس

23 - ديسمبر - 2021
طرابلس

طرابلس

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تشهد فروع المصارف في مدينة طرابلس زحمة موظفين تجمهروا بالمئات أمام ابواب المصارف ليستفيدوا من تعميم مصرف لبنان ويسحبوا قسماً من معاشاتهم بالدولار وفق سعر المنصة، في حين أنّ المصارف وضعت سقفا بحدود المئة دولار فقط لهذه العملية.

وبسبب الزحمة غير المعتادة، أقفلت فروع المصارف الابواب وسمحت بدخول عدد قليل من العملاء الى الداخل، ما ادى الى تزاحم كبير امام مداخل المصارف من دون التقيد باي اجراء وقائي، ترافق ذلك مع صراخ واشكالات بسبب الانتظار لساعات طويلة.

وطالب الموظفون حاكم مصرف لبنان بـ”وضع آلية تسمح لهم بقبص معاشاتهم من الصراف الالي من دون الدخول الى المصارف والانتظار لساعات والتعرض لمختلف انواع الذل”.

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