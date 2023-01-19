زحمة وإقلاق راحة في الجميزة.. ومولوي يُتابع "الواقع الأمني"

عقد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي ووزير السياحة وليد نصار، في وزارة الداخلية، اجتماعًا مع اللجنة المنبثقة عن الاجتماع الذي عقد في مطرانية بيروت للموارنة، الأسبوع الماضي، والتي ضمت نواب الأشرفية: نديم الجميل، غسان حاصباني، هاغوب ترزيان، ونقولا صحناوي، بحضور وزير السياحة وليد نصار ومحافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود ورئيس المجلس البلدي جمال عيتاني وممثلين عن قوى الامن الداخلي بالاضافة الى وفد من اهالي الجميزة ومار مخايل.

هذا وتم البحث في شؤون تتعلق بالواقع الأمني في الجميزة ومار مخايل، وما تتسببه الحانات والمطاعم من زحمة وإقلاق للراحة، بحيث سيتم اتخاذ عدد من التدابير والاجراءات في المنطقة، وتم تشكيل لجنة مصغرة لمتابعة الموضوع.

هذا واستقبل مولوي النواب: فادي كرم، جورج عطاالله وأديب عبد المسيح وجرى البحث في الوضع الأمني في لبنان لا سيما في منطقة الكورة وجوارها.

كما التقى النائب بلال عبدالله وبحث معه في ملف تأمين المساعدات للسجون.

هذا واستقبل وزير الداخلية وفداً من اتحاد رجال الأعمال للدعم والتطوير “إرادة”، كذلك التقى رئيس جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية فيصل سنو.