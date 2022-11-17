زرازير: تمسّكنا بـ "عصام خليفة" عن قناعة وليس للمناورة

أكّدت النائبة “سينتيا زرازير” تأييدها للدكتور “عصام خليفة” وعدم التراجع عنه، لأنه الشخص القادر برأيها على قيادة البلد وإنقاذه من الانهيار.

وقالت زرازير في اتصال مع الأنباء الإلكترونية إن تمسكها مع بعض نواب التغيير بترشيح خليفة “ليس للمناورة وإنما يأتي عن قناعة تامة بأنه المؤهل لقيادة السفينة الى بر الأمان”.

وفي ردها على سؤال يتعلق بانضمام النواب التغييرين الى مرشح اجماع تتوافق عليه كل الكتل النيابية، دعت زرازير زملاءها النواب وسائر الكتل الى انتخاب خليفة لأنه “الشخص الوحيد الذي يصلح ليكون رئيس جمهورية لبنان”.

هكذا اذا تغلق بوصلة الترشيحات لجلسة اليوم، في ظل حظوظ معدومة لأي فريق بإمكانية الخرق. وهذه المشهدية ستستمر حكماً اذا لم تولد تسوية ما قريباً.