الخميس 23 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 17 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

زرازير: تمسّكنا بـ "عصام خليفة" عن قناعة وليس للمناورة

منذ ساعة واحدة
سينتيا زرازير

سينتيا زرازير

A A A
طباعة المقال

أكّدت النائبة “سينتيا زرازير” تأييدها للدكتور “عصام خليفة” وعدم التراجع عنه، لأنه الشخص القادر برأيها على قيادة البلد وإنقاذه من الانهيار.

وقالت زرازير في اتصال مع الأنباء الإلكترونية إن تمسكها مع بعض نواب التغيير بترشيح خليفة “ليس للمناورة وإنما يأتي عن قناعة تامة بأنه المؤهل لقيادة السفينة الى بر الأمان”.

وفي ردها على سؤال يتعلق بانضمام النواب التغييرين الى مرشح اجماع تتوافق عليه كل الكتل النيابية، دعت زرازير زملاءها النواب وسائر الكتل الى انتخاب خليفة لأنه “الشخص الوحيد الذي يصلح ليكون رئيس جمهورية لبنان”.

هكذا اذا تغلق بوصلة الترشيحات لجلسة اليوم، في ظل حظوظ معدومة لأي فريق بإمكانية الخرق. وهذه المشهدية ستستمر حكماً اذا لم تولد تسوية ما قريباً.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب غسان حاصباني
    حاصباني: انتخاب معوّض ليس مستحيلًا
    مخيم للنازحين السوريين في لبنان
    توضيح من مفوضية اللاجئين بشأن "وقف المساعدات" للسوريين في لبنان
    علم مصر
    مصادر دبلوماسية: كلام السفير المصري يعبّر بوضوح عمّا تريده مصر للبنان

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الفنان التركي نور الدين أوتشار
    تفجير اسطنبول.. نجم مسلسل "قيامة أرطغرل" ينهار في جنازة ابنته
    انفجار في تركيا
    بالفيديو: انفجار في منطقة حي الفاتح في مدينة اسطنبول
    آثار انفجار شارع تقسيم في إسطنبول
    كان يحاول الهرب الى بلغاريا.. اعتقال العقل المدبر لتفجير شارع تقسيم