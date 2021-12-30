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زعيم عصابة مسلحة في قبضة مخابرات الجيش

30 - ديسمبر - 2021
مخابرات الجيش

مخابرات الجيش

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أوقفت دورية من مديرية المخابرات في الجيش في منطقة البقاع المواطن (ح.ف) لترؤسه عصابة مسلحة، تقوم بتأمين الحماية لأشخاص مقابل مبالغ مالية في مواجهة القوى الأمنية التي تقوم بتنفيذ مهامها في منع المخالفات.

وقد اعترف المذكور بتجارة الأسلحة والذخائر الحربية وتجارة المخدرات وتعاطيها وإقدامه على اطلاق النار وقذائف باتجاه دورية للجيش واعتراض دوريات لقوى الأمن الداخلي واطلاق النار باتجاهها وتهديد أفرادها واطلاق النار في أكثر من مناسبة ما أدى إلى وقوع اصابات بالإضافة إلى قيامه بعملية خطف أحد السوريين وابتزازه.

بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.

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