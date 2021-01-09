fbpx

برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

زغرتا تسجل رقماً قياسياً بعدد الإصابات بفيروس كورونا

منذ 36 دقيقة
زغرتا

زغرتا

A A A
طباعة المقال

أعلنت خلية متابعة أزمة كورونا في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، تسجيل 158 حالة إيجابية جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل الاتي:

علما 5
أرده 10
كفرحاتا 3
مجدليا 11
مزياره 9
رشعين 3
زغرتا 79
مرياطه 4
عشاش 3
كفردلاقوس 8
كفرفو 3
بسبعل 1
عرجس 1
ايطو 2
كفرصغاب 1
عربة قزحيا 1
كفرزينا 6
الخالدية 1
كفرياشيت 1
سبعل 2
كرمسده 3
بنشعي 1

وذكرت الخلية المواطنين، ب “ضرورة اتباع الارشادات الصحية والوقائية، حفاظا على صحتهم وصحة عائلاتهم”، وشددت على البلديات وجوب متابعة المحجورين، ومدى التزامهم العزل المنزلي تحت طائلة المسؤولية.

    المزيد من أخبار لبنان

    لبنان
    الإستقالات الجماعية مجمدة ورفاهية الإنتظار تجاوزت الخط الأحمر
    توقيف مطلوب
    توقيف شخصين لاقدامهما على ترويج المخدرات في حارة صيدا
    ​بشارة الأسمر​
    الاسمر حذر من سعر الصرف المعوم: كفى تخبطا وتعاميم لا تجدي نفعا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جوازات السفر
    إليكم أقوى جوازات السفر في العالم لعام 2021
    ذئب
    بالفيديو: بعد أن هاجم كلابه وحصانه… رجل يخنق ذئباً ضارياً بيديه العاريتين
    منبر مرصع بالذهب
    بالفيديو: رجل دين “شيعي” يثير الجدل… والسبب منبر مرصع بالذهب‎!