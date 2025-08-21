زكي بعد لقائه سلام: نؤيد بسط الدولة اللبنانية سيادتها على جميع أراضيها

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اليوم في السرايا الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي والوفد المرافق.

بعد اللقاء قال زكي:”‏ تشرفت بمقابلة الرئيس سلام خلال هذه الزيارة التي اقوم بها موفدا من معالي الأمين عام لجامعة الدول العربية لمواكبة الوضع في لبنان ، طبعا تحدثت مع دولة الرئيس حول قرار الحكومة الأخير، وعبرت له عن دعم جامعة الدول العربية لهذا القرار ، هذا الدعم موجود في قرارات مجلس جامعة الدول العربية وآخرها قرار قمة بغداد الذي صدر في شهر ايار الماضي، والذي يعبر بشكل واضح عن تأييد فكرة بسط الدولة اللبنانية سيادتها على جميع اراضيها وحصر السلاح بيدها، وطبعا كل يعني ما يترتب على هذا القرار من أمور وهذا أمر يعود إلى الدولة اللبنانية وقيادتها لديهم الحكمة الكافية لموائمة ولمواكبة التنفيذ مع ظروف البلد”.

و تابع:”طبعا تحدثت مع دولة الرئيس عن التوترات الموجودة في الساحة، والذي ينعكس بعضها بتصريحات إعلامية وقدر من هذه التصريحات يحمل الحدة، لا أظن أن هناك مجالا لها لانها تقود المجتمع إلى مكان لا أظن أن أحدا يرغب في الذهاب إليه ، وبالتالي نؤكد أنه من المهم للقيادات اللبنانية سواء قيادات سياسية أو روحية أو اجتماعية أو غير ذلك، أن تساهم في وأد الفتنة وليس في اذكاء نار الفتنة”، مؤكدا ان” هذه مسألة أساسية لاستقرار البلد، لا نريد ان نستصغر الشرر فقد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، وأظن ان هذا الأمر واضح في تصريحاتنا وهذا أمر دائما ننبه الجميع إليه، من واقع حرصنا على الوضع في هذا البلد العزيز “.

اضاف:”كل تمنياتنا للبنان الاستقرار والسلم الأهلي والتقدم والرفاهية لشعبه و ندعم التحركات المسؤولة التي تقوم بها قيادات هذا البلد في سبيل استعادة سيادته وسلطته، وفي هذا الإطار كما قلت في تصريحات سابقة اليوم على الوسيط الذي يتوسط في الموضوع الخاص بوقف إطلاق النار أن يسهم إيجابا في الوضع، وأن يضغط على الطرف الإسرائيلي لكي يقوم بتنفيذ إلتزاماته وتعهداته وانسحابه ويمتنع عن خرق السيادة اللبنانية ، ونتمنى كل الخير للبنان ولأهله”.