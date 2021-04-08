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زكي من السرايا: الوضع المعيشي والاقتصادي في لبنان حرج ومحفوف بمخاطر كثيرة

8 - أبريل - 2021
حسان دياب والسفير زكي

حسان دياب والسفير زكي

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استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي يرافقه الأمين العام المساعد السفير عبد الرحمن الصلح، مدير إدارة المشرق العربي الوزير المفوض لمى قاسم، مستشار الأمين العام جمال رشدي والمستشار في مكتب جامعة الدول العربية في بيروت يوسف السبعاوي، في حضور وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبة ومستشاري رئيس الحكومة السفير جبران صوفان وخضر طالب.

بعد اللقاء، قال زكي: “التقيت دولة رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، وكان الحوار مفيدا لي، لأنني اطلعت من دولته على الوضع المعيشي الاقتصادي في لبنان الحرج والمحفوف بمخاطر كثيرة. وكان الحديث صريحا حول مستقبل الوضع وكيف يمكن للمجتمع الدولي والعربي المساعدة”.

وأضاف: “قلت لدولة الرئيس ان الوضع يجب أن يشهد حلحلة سياسية أولا حتى نستطيع الحديث عن تحسين الأوضاع الإقتصادية، ووجدت تفهما لديه حول هذه النقطة. ندرك كجامعة عربية بأن الوضع الخاص الاقتصادي والأزمة السياسية يحتاج إلى مساعدة عربية ومد يد العون للأطراف والفرقاء السياسيين وهو ما نحن مستعدون للقيام به إذا ما رغبت الأطراف في ذلك. أتمنى في خلاصة هذه الزيارات أن نصل إلى المنهج الأفضل لكيفية دعم ومساعدة لبنان على الخروج من أزمته الحالية”.

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