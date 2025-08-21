زكي من بعبدا: ندعم حصر السلاح بيد الدولة

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي بعد لقائه رئيس الجمهورية في قصر بعبدا: “شرحتُ لفخامة الرئيس أن هدف الزيارة هو تأكيد دعم جامعة الدول العربية لمبدأ بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها”.

وأضاف: “أكدنا احترامنا للإطار الذي تضعه الدولة لتنفيذ هذه السياسة، وضمّينا صوتنا إلى صوت القيادة اللبنانية في مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للانسحاب من جميع الأراضي اللبنانية، وتطبيق قرارات وقف إطلاق النار”.

وتابع: “كما شددنا على أن الوساطة الأميركية قائمة في هذا الإطار، وعلى الوسيط أن يركّز على إلزام الطرف الإسرائيلي بتنفيذ القرارات”.

كما أكد أن “لا أحد يريد أن ينزلق لبنان إلى واقع يحمل عواقب غير مرغوب فيها”. مختم قائلاً: “نحن نأمل أن تسود الحكمة وأن تكون هناك رؤية وطنية لصالح البلد، لأن الهدف الأساسي هو استعادة الاستقرار والسلم الأهلي وتكريس السيادة الكاملة للدولة”.