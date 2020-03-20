زلزال تبرئة جزار الخيام.. رئيس المحكمة العسكرية يتنحى.. والعفو العام على طاولة البحث

بعد قرار المحكمة العسكرية الدائمة إخلاء سبيل العميل عامر الفاخوري، اُعيدَ وضع مشروع قانون العفو العام على طاولةِ البحثِ.

وأشارت مصادر إعلامية وحقوقية أن عددًا من المحامين ورجال قانون ووجهاء يتولون الملف، ومن المرجح أن يتم إدخال تعديلاتٍ جوهريةٍ على المشروع لناحية المشمولين بالعفو المقترح، وقد تطاول التواريخ التي سيشملها نص القانون.

ويسعى المقتنعون بفكرة إصدار العفو الى استغلال الاوضاع السياسية والقضائية الراهنة من أجل تمرير المشروع.

من ناحية أخرى وفي تصريح لافت لرئيس المحكمة العسكرية العميد حسين عبد الله أعلن فيه تنحيه عن منصبه كرئيس للمكمة العسكرية الدائمة.

وقال عبد الله احتراماً لقسمي وشرفي العسكري أتنحى عن رئاسة المحكمة العسكرية التي يساوي فيها تطبيق القانون إفلات عميل.

وكانت المحكمة العسكرية في لبنان، برئاسة العميد حسين عبد الله، قد أصدرت حكماً قضى بكف التعقبات عن الموقوف عامر فاخوري، في قضية خطف مواطنين لبنانيين واعتقالهم وتعذيبهم داخل سجن الخيام عام 1998، ما أدى إلى وفاة اثنين منهم.

وأعلنت المحكمة في حكمها الذي حمل الرقم 515/2020 الصادر، يوم الاثنين، أن الجرائم المسندة إلى المتهم عامر الفاخوري، لجهة تعذيب سجناء في العام 1998، سقطت بمرور الزمن العشري، وقررت إطلاق سراحه فورا ما لم يكن موقوفا بقضية أخرى.