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زهران: لبنان مُعلق في مهب الرياح الاقليمية

7 - ديسمبر - 2021
سالم زهران

سالم زهران

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غرد مدير مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران عبر حسابه الخاص على تويتر: “تعثر المفاوضات النووية في ڤيينا والعقوبات الأميركية الليلة على إيران إشارة إضافية.. إستهداف صهيوني لمرفأ اللاذقية.. تنشيط خلايا داعشية في العراق.. إشتداد الحرب على اليمن.. جميعها تشير إلى رفع منسوب المواجهات.. وعليه، لبنان مُعلق في مهب الرياح الاقليمية..”

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