زهران: لبنان مُعلق في مهب الرياح الاقليمية

غرد مدير مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران عبر حسابه الخاص على تويتر: “تعثر المفاوضات النووية في ڤيينا والعقوبات الأميركية الليلة على إيران إشارة إضافية.. إستهداف صهيوني لمرفأ اللاذقية.. تنشيط خلايا داعشية في العراق.. إشتداد الحرب على اليمن.. جميعها تشير إلى رفع منسوب المواجهات.. وعليه، لبنان مُعلق في مهب الرياح الاقليمية..”

_ تعثر المفاوضات النووية في #ڤيينا والعقوبات الأميركية الليلة على #إيران إشارة إضافية..

_ إستهداف صهيوني لمرفأ #اللاذقية..

_ تنشيط خلايا داعشية في #العراق..

_ إشتداد الحرب على #اليمن..

جميعها تشير إلى رفع منسوب المواجهات..

وعليه،#لبنان مُعلق في مهب الرياح الاقليمية.. — سالم زهران (@salemzahran05) December 7, 2021