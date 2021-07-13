الأربعاء 4 ذو الحجة 1442 ﻫ - 14 يوليو 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

زهران يكشف “السيناريو المرجح” للساعات القادمة

منذ 9 ساعات
آخر تحديث: 13 - يوليو - 2021 10:09 مساءً
سالم زهران

سالم زهران

A A A
طباعة المقال

كشف مدير مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران في تغريدة له عبر حسابه على تويتر أن “السيناريو المرجح للساعات 48 المُقبلة: الرئيس المكلف سعد الحريري يلتقي غداً صباحاً بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يعود بعدها إلى بيروت ويُقدم تشكيلة من 24 وزيراً، يعلن إعتذاره من بعدها خلال 24 ساعة، ولا يسمي أو يغطي إسماً بديلاً”.

    المزيد من أخبار لبنان

    مخابرات الجيش
    توقيف أحد مسؤولي شبكات التهريب بين لبنان وسوريا
    تصاعد وتيرة الإشكال أمام منزل فهمي
    تصاعد وتيرة الاحتجاجات أمام منزل فهمي.. والجيش يتدخل
    شركة كورال
    “كورال” تؤمن المازوت لمعمل الاوكسجين “زهرة”

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    سيرين عبد النور
    بالفيديو – سيرين عبد النور تحتفل بتخرج كريستيانو من الحضانة
    تجنبوا هذه الأنواع الـ7 من جراثيم المعدة
    الروائح الكريهة للجسم تدل على وجود أمراض
    أمراض تسبب رائحة كريهة للجسم