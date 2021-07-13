زهران يكشف “السيناريو المرجح” للساعات القادمة

كشف مدير مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران في تغريدة له عبر حسابه على تويتر أن “السيناريو المرجح للساعات 48 المُقبلة: الرئيس المكلف سعد الحريري يلتقي غداً صباحاً بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يعود بعدها إلى بيروت ويُقدم تشكيلة من 24 وزيراً، يعلن إعتذاره من بعدها خلال 24 ساعة، ولا يسمي أو يغطي إسماً بديلاً”.

السيناريو المرجح للساعات 48 المُقبلة:

_ #الحريري يلتقي غداً صباحاً بالرئيس #السيسي..

_ يعود بعدها إلى بيروت ويُقدم تشكيلة من 24 وزيراً..

_ يعلن إعتذاره من بعدها خلال 24 ساعة..

_ لا يسمي أو يغطي إسماً بديلاً.. — سالم زهران (@salemzahran05) July 13, 2021