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زوّار الراعي: على أمل أن يتمكّن بحكمته من تسهيل انتخاب الرئيس

منذ 44 دقيقة
البطريرك الراعي

البطريرك الراعي

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استقبل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في بكركي، مساء أمس وفدًا من جمعية “القمصان البيض” برئاسة جورج غانم، الذي أوضح بعد اللقاء إلى أنّهم وضعوا الراعي في أجواء المشاريع التي يقومون بها، والتي تتركز حاليًا على مرحلة ما بعد تفجير 4 آب، وعلى دعم المجتمع لأهالي الضحايا والمتضررين في مسيرتهم الأليمة، ومرافقتهم على الصعد الصحية والنفسية والاجتماعية كافة.

غانم أضاف: “وقد ركّزنا مع غبطته أيضًا على معاناة الانسان اللبناني وخصوصاً المريض اللبناني في غياب أدنى حقوق الانسان. وما يزيد من هذه المعاناة هو غياب العدالة ومحاولة تغييبها من قبل فريق معين وهذا ما يقلق الناس ويدفع بالشباب الى الهجرة والى اليأس”.

وأمل أن يستطيع الراعي بحكمته تصويب كل الأمور والنجاح في تسهيل انتخاب رئيس للجمهورية، يدافع عن العدالة ويستعيد اللعبة الديموقراطية، ويغلّب الحوار على لغة العنف والاغتيالات، ويحمي الهوية اللبنانية الإنسانية المبنية على الحرية والعدالة والمساواة وحقوق الانسان والانفتاح والديموقراطية”.

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