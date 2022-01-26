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زيادة الحدّ الأدنى لبدل المعاينات الطبية.. فكم بلغ؟

26 - يناير - 2022
الأطباء

الأطباء

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قرّر مجلس نقابة أطباء لبنان في بيروت في جلسته بتاريخ 25-1-2022 زيادة الحدّ الأدنى لبدل المعاينات الطبية وفقاً لما يلي:

1- المعاينة الطبية للطبّ العام ثلاث مئة ليرة لبنانية (300.000).
2- المعاينة الطبّية للطبيب الاختصاصي أربع مئة ألف ليرة (400.00).

ويترك مجلس النقابة للزملاء الأطباء حرّية التصرّف بما يرونه مُناسباً لكل حالة بناء لنصّ البند واحد من المادة التاسعة من قانون الآداب الطبية التي تنصّ على ما يلي: عند تحديد أتعاب الطبيب يؤخذ بالاعتبار حالة المريض المادّية والظروف الخاصّة بكلّ حالة مع التشديد على أنّ رسالة الطبيب تفرض عليه التعامل إنسانياً مع المريض. يُعمل بهذا القرار من تاريخه.

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