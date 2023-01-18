زيادة المساعدات للبنان محور بحث بين الخير و"الإغاثة الإسلامية"

بحث الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد الخير، مع وفد الإغاثة الاسلامية برئاسة أسامة جمال، في سبل التعاون والتنسيق من أجل تفعيل المساعدات المقدمة إلى لبنان، خصوصًا في الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها البلد.

الوفد أبدى استعداده للتعاون مع الهيئة من أجل تطوير البرامج وزيادة المساعدات ضمن إمكانياتها لما فيه مصلحة اللبنانيين.

بدوره، تحدث الخير عن عمل الهيئة وطبيعة مهامها وبعض الأعمال التي قامت بها خلال الأعوام الماضية، وعن الاحتياجات الأساسية الملحة ولا سيما في القطاع الصحي والاجتماعي والتربوي.