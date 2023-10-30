صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البيان الآتي:

“انطلاقاً من حرصه الشديد على تنفيذ سياسة الصندوق بعدم تحميل مرضى غسيل الكلى أيّة أعباء مالية كون هذا العمل الطبّي يغطّيه الضمان 100%،

واستناداً الى قرار مجلس الإدارة رقم 1249 المتّخذ في جلسته عدد 1012 بتاريخ 19/10/2023، والمصادق عليه من قبل سلطة الوصاية بالقرار 111/1 تاريخ 30/10/2023،

وبعدما تمّت زيادة التعرفات الاستشفائية والدوائية والطبيّة في حزيران 2023 حيث شملت تعرفة جلسة غسيل الكلى وبدل أتعاب الأطبّاء،

أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي مذكّرة إعلامية حملت الرقم 724 بتاريخ 30/10/2023، قضى بموجبها زيادة تعرفة جلسة غسيل الكلى من 5240000 ل.ل. إلى 5539000 ل.ل. دون احتساب بدل أتعاب الأطباء .

كما تمّ تعديل بدل أتعاب الطبيب المعالج ليصبح 893000 ل.ل. عن كل جلسة.

وهذه الزيادة لتعرفة جلسة غسيل الكلى المقرّة اليوم يعمل بها اعتباراً من 1/9/2023 على سبيل التسوية والغاية منها هي مراعاة الوضع المالي الراهن ومحاكاة الأسعار الفعلية للمستلزمات الطبية المستوردة بالعملة الصعبة.

وطالب المدير العام كافّة المستشفيات والأطباء الإلتزام التام بهذه التعرفات وعدم تقاضي أيّة فروقات مالية من المضمونين عن جلسات غسيل الكلى تحت طائلة اتّخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين”.