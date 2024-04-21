زياد أسود للرئيس عون: صهرك بطول لسانه يشوه الوقائع!

توجه النائب السابق زياد أسود برسالة للرئيس السابق ميشال عون، طالباً منه مصارحة الناس بما حصل في جزين.

وقال أسود في منشور له عبر منصة إكس:

“فخامة الرئيس، اعتقد آن الأوان لمصارحة الناس بما حصل في جزين وحقيقة تركنا التيار بعد اكتشافنا الفساد في بعض زمره. صهرك بطول لسانه يشارك ويحمي من حوله ولهم صيت في الفساد وهو يشوه الوقائع لترتيب مشاركته بالسلطة ومغانمها. انت تعرف الفساد ونحن رفضنا السكوت عنه داخليا”.

انتقادات أسود تأتي رداً على خطاب رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل خلال جولته الجزينيّة اليوم التي اعتبر خلالها أنّ: “جزين يجب أن تبقى قلعة التيار، وأنّه يوجد في التيار أياد بيضاء واياد خشنة، وعندما يوسخ احد ما يديه داخل التيار يصبح خارجه”.