زياد الحواط: بالتوفيق للمدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بالإنابة

منذ 34 دقيقة
النائب زياد الحواط

النائب زياد الحواط

كتب النائب زياد الحواط على منصة “أكس”: “بالتوفيق والنجاح للمدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بالإنابة المهندس ربيع خليفة الذي باشر مهامه الوظيفية اليوم في مركزه الجديد. المهندس ربيع خليفة مثال للبناني الناجح والعلمي والصامد والعامل في خدمة الآخرين، وكلنا ثقة بأنه سيوظف كفاءته وخبرته الكبيرة من أجل تأمين الخدمات التي تقدّمها المؤسسة بأفضل ما يمكن دون منية ولكل اللبنانيين بالتساوي وسيعمل على تحسينها وتطويرها ضمن الإمكانات المتوفرة”.

